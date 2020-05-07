Международная федерация бобслея и скелетона получит данные о расследованиях WADA по России

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) к концу мая рассчитывает получить от Всемирного антидопингового агентства (WADA) полную информацию, полученную в ходе расследования по делу о манипуляциях с базой московской антидопинговой лаборатории. Об этом сообщила ТАСС генеральный секретарь IBSF Хайке Гроссванг.

30 апреля WADA сообщило о завершении расследования по делу о манипуляциях с допинг-пробами 298 российских спортсменов, которые хранились в московской лаборатории. Результаты расследования переданы 28 международным федерациям, одна из которых занимается организацией "крупных соревнований".

"WADA проинформировало IBSF о результатах работы группы независимой разведки и расследований агентства и предоставит подробную информацию IBSF к концу мая. Только после того как эти подробные сведения будут получены, Международная федерация бобслея и скелетона сможет давать более подробные комментарии", - заметила Гроссванг.

В сентябре исполком WADA инициировал рассмотрение вопроса о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) международному кодексу в связи с обнаруженными изменениями в базе данных московской лаборатории, которая содержит данные проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Исполком WADA 9 декабря 2019 года единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия кодексу и введение санкций в отношении российского спорта в связи с манипуляциями с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Россия рискует на четыре года лишиться права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны могут потерять возможность выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом. Санкции вступят в силу только в том случае, если их одобрит Спортивный арбитражный суд (CAS).