{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Допинг в спорте

Международная федерация бобслея и скелетона получит данные о расследованиях WADA по России

В организации рассчитывают, что это произойдет к концу мая

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) к концу мая рассчитывает получить от Всемирного антидопингового агентства (WADA) полную информацию, полученную в ходе расследования по делу о манипуляциях с базой московской антидопинговой лаборатории. Об этом сообщила ТАСС генеральный секретарь IBSF Хайке Гроссванг.

30 апреля WADA сообщило о завершении расследования по делу о манипуляциях с допинг-пробами 298 российских спортсменов, которые хранились в московской лаборатории. Результаты расследования переданы 28 международным федерациям, одна из которых занимается организацией "крупных соревнований".

"WADA проинформировало IBSF о результатах работы группы независимой разведки и расследований агентства и предоставит подробную информацию IBSF к концу мая. Только после того как эти подробные сведения будут получены, Международная федерация бобслея и скелетона сможет давать более подробные комментарии", - заметила Гроссванг.

В сентябре исполком WADA инициировал рассмотрение вопроса о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) международному кодексу в связи с обнаруженными изменениями в базе данных московской лаборатории, которая содержит данные проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Исполком WADA 9 декабря 2019 года единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия кодексу и введение санкций в отношении российского спорта в связи с манипуляциями с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Россия рискует на четыре года лишиться права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны могут потерять возможность выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом. Санкции вступят в силу только в том случае, если их одобрит Спортивный арбитражный суд (CAS).

Теги
Допинг
Реклама на ТАСС
Зимние олимпийские виды спорта
Олимпийский чемпион по шорт-треку Лим Хё Джун осужден за домогательства
В прошлом году шорттрекист стянул штаны с партнера по команде в присутствии других спортсменов, среди которых были представительницы женского пола
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС