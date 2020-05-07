Брат Леонида Федуна назвал "терпимым" состояние владельца "Спартака"

МОСКВА, 7 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Андрей Федун, брат госпитализированного с коронавирусом вице-президента "Лукойла", владельца московского футбольного клуба "Спартак" Леонида Федуна, охарактеризовал его состояние как "терпимое". Об этом он рассказал ТАСС.

О госпитализации 64-летнего Федуна пресс-служба "Спартака" сообщила в четверг.

"Чувствует он себя, слава богу, более-менее терпимо. Будет лежать, как положено, по медицинским показаниям. Я бы хотел сказать спасибо врачам, которые умеют лечить эту пакость, и чтобы люди помнили, что болеют все", - сказал Андрей Федун.

"Стандартное лечение - две недели. Если все будет по плану, то он выйдет через это время", - добавил член совета директоров "Спартака".

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,7 млн человек, около 260 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 177 160 случаев заражения, выздоровели 23 803 человека, умерли 1625.