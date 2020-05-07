{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Брат Леонида Федуна назвал "терпимым" состояние владельца "Спартака"

Андрей Федун сообщил, что функционер может выйти из больницы через две недели

МОСКВА, 7 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Андрей Федун, брат госпитализированного с коронавирусом вице-президента "Лукойла", владельца московского футбольного клуба "Спартак" Леонида Федуна, охарактеризовал его состояние как "терпимое". Об этом он рассказал ТАСС.

На эту тему

О госпитализации 64-летнего Федуна пресс-служба "Спартака" сообщила в четверг.

"Чувствует он себя, слава богу, более-менее терпимо. Будет лежать, как положено, по медицинским показаниям. Я бы хотел сказать спасибо врачам, которые умеют лечить эту пакость, и чтобы люди помнили, что болеют все", - сказал Андрей Федун.

"Стандартное лечение - две недели. Если все будет по плану, то он выйдет через это время", - добавил член совета директоров "Спартака".

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,7 млн человек, около 260 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 177 160 случаев заражения, выздоровели 23 803 человека, умерли 1625.

Реклама на ТАСС
Шахматные турниры
Сборная России сыграла вничью с командой Индии в пятом туре Кубка наций по шахматам
Встреча завершилась со счетом 2-2
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС