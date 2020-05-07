{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Допинг-скандал вокруг российского спорта

Российские лыжники оказались в допинговом списке WADA

Ранее WADA объявило о завершении изучения дел российских спортсменов на основании проверки базы данных московской лаборатории, данные были разосланы 27 международным спортивным федерациям

МОСКВА, 7 мая. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международная федерация лыжного спорта (FIS) получила от Всемирного антидопингового агентства (WADA) допинговые дела российских спортсменов, которые были открыты после проверки базы данных московской антидопинговой лаборатории. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе FIS.

30 апреля WADA объявило о завершении изучения 298 допинговых дел российских спортсменов, которые были открыты на основании проверки базы данных московской лаборатории (LIMS) и их допинг-проб за период с 2012 по 2015 год. Допинговые дела были разосланы по 27 международным спортивным федерациям.

"FIS получила первоначальную информацию о ряде спортсменов, в том числе о спортсменах, к которым уже были применены санкции FIS. Но полный пакет данных будет получен только к концу мая для детального рассмотрения FIS", - сообщили в международной федерации.

Данные московской лаборатории в 2017 году были использованы Международным олимпийским комитетом (МОК) и FIS при рассмотрении допинговых дел 11 российских лыжников, в их числе было и дело олимпийского чемпиона Сочи Александра Легкова. В феврале 2018 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал его и еще семерых российских лыжников невиновными, наказанию подверглись Юлия Иванова, Юлия Чекалева и Анастасия Доценко.

FIS объединяет несколько видов спорта: лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье, фристайл и сноубординг.

Теги
Допинг-скандал вокруг российского спорта
Реклама на ТАСС
Шахматные турниры
Сборная России сыграла вничью с командой Индии в пятом туре Кубка наций по шахматам
Встреча завершилась со счетом 2-2
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС