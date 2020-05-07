Фигуристка Трусова заявила, что покинула группу Тутберидзе по личным причинам

ТАСС, 7 мая. Бронзовый призер чемпионата Европы по фигурному катанию Александра Трусова по личным причинам перешла в тренерскую группу к Евгению Плющенко, прекратив сотрудничество с Этери Тутберидзе. Об этом она написала на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

В среду Плющенко подтвердил, что 15-летняя Трусова переходит в его тренерскую группу.

"Друзья, теперь я хочу сама сообщить вам о том, что по личным причинам я покидаю группу Этери Георгиевны, в которой тренировалась 5 лет, - написала Трусова. - Моим наставником теперь является Евгений Викторович Плющенко. Мы уже выбрали музыку к моим новым программам, и после карантина приступим к тренировкам. Прошу отнестись к моему решению с пониманием и не писать негативные комментарии, я очень надеюсь на вашу поддержку".

Трусова в прошлом сезоне дебютировала на взрослом международном уровне. Фигуристка, являющаяся первой в истории исполнительницей четверных лутца и тулупа у женщин, завоевала две золотые медали этапов Гран-при, после чего ни разу не поднималась выше третьего места.