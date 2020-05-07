Эксперт: уход Трусовой к Плющенко может быть связан с ее психологическим надрывом

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Переход российской фигуристки Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко может быть связан с ее метаниями на почве психологического надрыва, который можно было наблюдать в завершившемся сезоне. Таким мнением с ТАСС поделилась российский тренер Инна Гончаренко.

В среду двукратный олимпийский чемпион Плющенко в разговоре с ТАСС сообщил о переходе спортсменки в его тренерскую группу. С 2016 года Трусова тренировалась у Тутберидзе.

"Когда в середине прошлого сезона я наблюдала за Сашей, было внутреннее ощущение, что она выступает на каком-то психологическом надрыве - она мечется, она ищет какие-то пути, чтобы победить, и, может быть, это был путь в сторону бесконечного усложнения программ. Было видно, что Этери пыталась ее немного направить по другому пути - более логичному", - подчеркнула Гончаренко.

"Надо понимать, что подростковый возраст сложен, особенно у девочки, которая добилась таких результатов. И начинается самое сложное испытание человека - испытание медными трубами, на которых многие люди психологически ломались", - рассказала тренер.

Гончаренко отметила, что на произошедшем могла сказаться ситуация с самоизоляцией и коронавирусом. "Многие специалисты говорят, что все мы из этой ситуации с коронавирусом выйдем несколько другими. По всей видимости, это мы и наблюдаем. Когда человек немного выбивается из привычной ему системы, он остается один на один с собой", - отметила тренер.

Трусова дебютировала на взрослом международном уровне в прошлом сезоне. Спортсменка, являющаяся первой в истории исполнительницей четверных лутца и тулупа у женщин, завоевала две золотые медали этапов Гран-при, после чего ни разу не поднималась выше третьего места.