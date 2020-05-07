Два сотрудника ФК "Локомотив" заразились коронавирусом

МОСКВА, 7 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Два сотрудника московского футбольного клуба "Локомотив" заразились новой коронавирусной инфекцией. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе железнодорожников.

"В конце прошлой недели был диагностирован один случай, на этой - еще один. Один из них госпитализирован, один находится дома", - сообщили в пресс-службе "Локомотива".

Нынешний сезон Тинькофф - Российской премьер-лиги был приостановлен 17 марта сроком до 10 апреля из-за пандемии коронавируса, однако 1 апреля Российский футбольный союз (РФС) принял решение продлить паузу во всех футбольных соревнованиях до 31 мая. Вопрос о возобновлении чемпионата будет рассмотрен на заседании исполкома РФС 15 мая. Чемпионат России был приостановлен после 22-го тура из 30 запланированных. "Локомотив" занимает второе место, отставая от петербургского "Зенита" на 9 очков.