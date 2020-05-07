{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Влияние коронавируса на спорт

Два сотрудника ФК "Локомотив" заразились коронавирусом

Один из них госпитализирован

МОСКВА, 7 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Два сотрудника московского футбольного клуба "Локомотив" заразились новой коронавирусной инфекцией. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе железнодорожников.

На эту тему

"В конце прошлой недели был диагностирован один случай, на этой - еще один. Один из них госпитализирован, один находится дома", - сообщили в пресс-службе "Локомотива".

Нынешний сезон Тинькофф - Российской премьер-лиги был приостановлен 17 марта сроком до 10 апреля из-за пандемии коронавируса, однако 1 апреля Российский футбольный союз (РФС) принял решение продлить паузу во всех футбольных соревнованиях до 31 мая. Вопрос о возобновлении чемпионата будет рассмотрен на заседании исполкома РФС 15 мая. Чемпионат России был приостановлен после 22-го тура из 30 запланированных. "Локомотив" занимает второе место, отставая от петербургского "Зенита" на 9 очков.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
Реклама на ТАСС
Шахматные турниры
Сборная России сыграла вничью с командой Индии в пятом туре Кубка наций по шахматам
Встреча завершилась со счетом 2-2
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС