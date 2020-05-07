Мирослав Клозе станет помощником главного тренера "Баварии"

ТАСС, 7 мая. Чемпион мира по футболу 2014 года Мирослав Клозе назначен на пост помощника главного тренера немецкого футбольного клуба "Бавария". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт Клозе с клубом из Мюнхена рассчитан до 30 июня 2021 года, соглашение вступит в силу 1 июля. До этого момента 41-летний Клозе продолжить руководить юношеской командой "Баварии".

"Я действительно с нетерпением жду новых задач. Ханс-Дитер Флик (главный тренер "Баварии" - прим. ТАСС) и я хорошо знаем друг друга по играм в составе сборной Германии. Мы доверяем друг другу как в профессиональном плане, так и личном", - сказал Клозе.

Будучи футболистом, Клозе провел в мюнхенском клубе четыре сезона и сыграл в 150 матчах, в которых забил 53 мяча. Вместе с "Баварией" он по два раза выиграл чемпионат и Кубок Германии. Также он выступал за германские "Вердер", "Кайзерслаутерн" и итальянский "Лацио". В составе "Вердера" и "Лацио" он становился обладателем национальных кубков Германии и Италии соответственно.

За сборную Германии Клозе сыграл в 137 матчах, в которых забил 71 мяч. Вместе с национальной командой он стал чемпионом мира 2014 года, также на его счету есть серебряная (2002) и две бронзовые (2006, 2010) награды мировых первенств. Нападающий является рекордсменом по числу забитых мячей на чемпионатах мира (16). Помимо этого, Клозе становился серебряным (2008) и бронзовым (2012) призером чемпионатов Европы.