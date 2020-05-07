ISU проведет онлайн-трансляцию победного для Медведевой ЧМ-2017 по фигурному катанию

ТАСС, 7 мая. Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение продолжить серию трансляций чемпионатов мира по фигурному катанию прошлых лет на своем Youtube-канале и покажет мировое первенство 2017 года, которое прошло в Хельсинки. Об этом сообщает пресс-служба организации.

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Как и прежде, трансляции будут вестись отдельно в каждой дисциплине. 10 и 11 мая ISU покажет короткие и произвольные программы у пар, 12-13 мая - соревнования женщин, 14-15 мая - танцоров, 16-17 мая- мужчин, 18 мая - показательные выступления.

Ранее ISU отменил чемпионат мира 2020 года по фигурному катанию из-за пандемии коронавируса.

На мировом первенстве в Хельсинки российские фигуристы завоевали две медали. Евгения Медведева заняла первое место в одиночных соревнованиях у женщин, а Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали третьими в парном катании.

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года, двукратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы и двукратной победительницей финалов Гран-при. Также в ее активе бронза чемпионата мира, серебро чемпионата Европы и командного мирового первенства.