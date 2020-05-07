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Влияние коронавируса на спорт

IIHF проведет киберспортивный турнир по хоккею среди болельщиков

В соревновании примут участие болельщики из 16 стран, чьи сборные должны были выступить на чемпионате мира - 2020

ТАСС, 7 мая. Международная федерация хоккея (IIHF) организует киберспортивный турнир по хоккею среди болельщиков. Об этом сообщает пресс-служба федерации.

Турнир пройдет с 15 мая по 5 июня. Игры будут проходить в симуляторе EA SPORTS NHL 20 на игровых консолях PlayStation 4 и Xbox One. В соревновании примут участие болельщики из 16 стран, чьи сборные должны были выступить на чемпионате мира 2020 года в Швейцарии. 21 марта IIHF объявила об отмене мирового первенства из-за пандемии коронавируса.

Для участия в виртуальном турнире с 8 мая будет открыта регистрация на специальном киберспортивном портале IIHF. Квалификационный раунд запланирован на 15-22 мая. С 29 мая начнется раунд плей-офф. Финал запланирован на 5 июня.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом заразились около 3,6 млн человек, более 250 тыс. умерли.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
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