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Зимние олимпийские виды спорта

Эксперт: Трусова будет лидером в группе Плющенко, но не факт, что это пойдет ей на пользу

Тренер Инна Гончаренко считает, что более комфортные условия могут расслабить спортсменку

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Российская фигуристка Александра Трусова станет лидером команды двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, однако такие перемены могут не пойти ей на пользу. Таким мнением с ТАСС поделилась российский тренер Инна Гончаренко.

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В среду Плющенко в разговоре с ТАСС сообщил о переходе спортсменки в его тренерскую группу. С 2016 года Трусова занималась у Этери Тутберидзе.

"Саша идет в академию Плющенко не просто сильным спортсменом, она идет туда лидером. Конечно, к ней будет повышенное внимание, у нее будут более хорошие условия. Но есть мнение, что иногда лучше тренироваться там, где сложнее. Комфортные условия иногда немножко расслабляют и притупляют остроту ощущений, так что не факт, что это сыграет в плюс", - считает Гончаренко.

"Когда спортсмены достигают высокого уровня, очень много людей думают о том, что неплохо бы и им таких хороших спортсменов иметь, и в этом ничего удивительного нет, потому что девчонки действительно хороши, - подчеркнула Гончаренко. - Кто-то, оценив все сложности подростково-переходного возраста, не возьмет такого спортсмена, тем более что Саша плюс ко всему имеет и непростой бойцовский характер, это личность, и личность непростая. Но много кто с удовольствием поработает с ними. Как сказал тренер Рафаэль Арутюнян, кто не мечтает поработать со спортсменкой, которая находится в топе".

Трусова дебютировала на взрослом уровне в сезоне-2019/20. На ее счету две золотые награды юниорских чемпионатов мира и победа в финале юниорской серии Гран-при. В прошедшем сезоне она завоевала бронзовые награды на чемпионате Европы и в финале серии Гран-при. Трусовой принадлежит мировой рекорд в произвольной программе.

Теги
Плющенко, Евгений ВикторовичЗимние олимпийские виды спорта
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