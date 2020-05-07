Черчесов выразил поддержку владельцу ФК "Спартак" Федуну

МОСКВА, 7 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поддержал владельца "Спартака" Леонида Федуна, который был госпитализирован с коронавирусом. Об этом он рассказал ТАСС.

В четверг о госпитализации 64-летнего Федуна сообщила пресс-служба "Спартака".

"Я уже списался с Леонидом Арнольдовичем, выразил ему слова поддержки, пожелал скорейшего выздоровления. В нынешний период никто не застрахован от воздействия коронавируса, независимо от социального статуса и положения. Поэтому абсолютно всем заболевшим я желаю поскорее вылечиться и встать на ноги", - сказал Черчесов.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,7 млн человек, около 260 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 177 160 случаев заражения, выздоровели 23 803 человека, умерли 1625.