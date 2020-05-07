Семин: команды РПЛ за четыре недели в июне могут подготовиться к возобновлению сезона

МОСКВА, 7 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Команды, выступающие в первенстве Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), могут подготовиться к возобновлению приостановленного из-за пандемии коронавируса сезона за четыре июньских недели. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин.

В четверг власти Москвы продлили режим самоизоляции в столице до 31 мая. Как отметил мэр города Сергей Собянин, все закрытые сейчас в Москве предприятия сферы услуг, торговли, образования, культуры и спорта не будут работать до указанного срока. Проведение чемпионата России было приостановлено 17 марта, когда было сыграно 22 тура из 30 запланированных; 1 апреля, учитывая эпидемиологическую обстановку, Российский футбольный союз (РФС) принял решение продлить паузу до 31 мая. В конце апреля на общем собрании клубов РПЛ были озвучены ориентировочные сроки возобновления турнира - 21 или 28 июня.

"Будем соблюдать режим самоизоляции, - сказал Семин. - Хватит ли четырех недель в июне, чтобы подготовиться? Думаю, нужно не гадать, а идти поэтапно. До 31 мая сделали карантин, оттуда будем принимать определенные решения".

"Хватит или не хватит времени? В такой ситуации сложно подготовиться на 100 процентов, но подготовиться можно. А как будет дальше, никто ничего не знает", - добавил главный тренер "Локомотива".

Вопрос о возобновлении чемпионата будет рассмотрен на заседании исполкома РФС, которое пройдет 15 мая. "Локомотив" после 22 туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко и отставая от идущего первым петербургского "Зенита" на 9 очков.