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Зимние олимпийские виды спорта

Союз биатлонистов России погасил долги по зарплате перед сотрудниками

Долги составляли около 2 млн рублей

МОСКВА, 7 мая. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Союз биатлонистов России (СБР) погасил задолженности по заработной плате перед своими сотрудниками. Об этом ТАСС сообщили в организации.

Долги СБР составляли порядка 2 млн рублей.

"Долги погашены перед сотрудниками офиса, для которых работа в СБР является основным источником дохода. Перед некоторыми сотрудниками задолженность составляла полгода", - сообщили в организации.

Вопросом погашения задолженности занимался первый вице-президент СБР Алексей Нуждов. 9 апреля правление СБР наделило его полномочиями по руководству и контролю за осуществлением административно-финансовой деятельности организации.

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Зимние олимпийские виды спорта
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