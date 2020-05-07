Гончаренко: результаты Трусовой - на 98 процентов заслуга Тутберидзе

В среду двукратный олимпийский чемпион Плющенко в разговоре с ТАСС сообщил о переходе спортсменки в его тренерскую группу. С 2016 года Трусова тренировалась у Тутберидзе, она дебютировала на взрослом международном уровне в прошлом сезоне. Фигуристка, являющаяся первой в истории исполнительницей четверных лутца и тулупа у женщин, завоевала две золотые медали этапов Гран-при. В финале серии, а также на чемпионатах России и Европы она была бронзовым призером.

"Все результаты Саши - на 98 процентов заслуга тренерского штаба Этери Тутберидзе. Это мое мнение. Надо отдавать себе отчет, что девочка воспитана в определенной системе, системе тренировок в спарринге, системе работы в жестком расписании и жесткой дисциплине, и это дало шикарный результат. Надо задаваться вопросом - стоит ли в сложном подростковом возрасте спрыгивать с этой системы, переходить на более выгодные моральные и материальные условия, условия, где к тебе больше внимания?" - сказала Гончаренко.

Гончаренко подчеркнула, что система Тутберидзе очень эффективна. "Мне грустно это сейчас наблюдать, потому что, как тренер, я знаю, какая работа была проделана штабом Этери. Она пыталась воспитать не только одного спортсмена, она выстраивала и будет выстраивать свою систему, ей это удается, мы все видим, что эта система приносит результат", - отметила тренер.

Как сообщил ранее ТАСС Плющенко, также в его академию из группы Тутберидзе переходит специалист Сергей Розанов, в основном работавший с младшей группой. "Переход тренера еще более дорогого стоит, ведь тренер может воспитать не одного спортсмена. Это потеря, это выбивание из этой системы. Нам остается за этим наблюдать из партера, больше мы ничего сделать не можем", - отметила Гончаренко.