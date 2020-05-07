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Влияние коронавируса на спорт

Чемпионат Норвегии по футболу стартует 16 июня

Турнир должен был начаться 4 апреля

ТАСС, 7 мая. Первые матчи нового сезона футбольного чемпионата Норвегии пройдут 16 июня. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление властей страны.

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Чемпионат Норвегии проходит по системе "весна - осень". Начало турнира было запланировано на 4 апреля, но его отложили из-за пандемии коронавируса.

Чемпионат Норвегии проводится с 1937 года. Самым титулованным клубом является "Русенборг", который 26 раз становился чемпионом. В 2019 году золотые медали выиграл "Молде".

В Норвегии зафиксировано около 8 тыс. случаев заражения коронавирусом, 216 человек умерли. 6 апреля правительство Норвегии заявило, что эпидемию удалось взять под контроль, началось постепенное открытие учреждений, вновь стали работать детсады и младшие классы школ, смогли вернуться в вузы студенты, заканчивающие обучение, открылись парикмахерские и другие организации, оказывающие услуги, предполагающие личный контакт. С 11 мая будут открыты все школы.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом заразились свыше 3,7 млн человек, более 260 тыс. умерли.

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НорвегияВлияние коронавируса на спорт
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