Майку Тайсону предложили $20 млн за участие в кулачном бое

ТАСС, 7 мая. Бывшему абсолютному чемпиону мира по боксу американцу Майку Тайсону предложили $20 млн за поединок по правилам кулачного боя. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Bardown.

Ранее издание The Sun сообщало, что Тайсон рассматривает варианты возвращения на ринг.

"Тайсон - легенда мирового бокса. Мы сделали ему предложение после публикации видео [с тренировкой Тайсона]. Для нас является честью провести переговоры с его командой", - сказал президент Bare Knuckle Fighting Championship (промоутерская компания, занимающаяся организацией кулачных боев - прим. ТАСС) Дэвид Фельдман.

Тайсону 53 года, он провел 58 поединков на протяжении спортивной карьеры, в 50 из которых одержал победы (44 - нокаутом), и потерпел шесть поражений, еще два боя были признаны несостоявшимися. Тайсон становился абсолютным чемпионом мира, чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета, Всемирной боксерской ассоциации, Международной боксерской федерации. Он был признан лучшим боксером по версии журнала "Ринг".

Тайсон включен в Международный зал славы бокса (2011), во Всемирный зал боксерской славы (2010). В 2013 году был внесен в Книгу рекордов Гиннесса за наибольшее количество самых быстрых нокаутов (девять нокаутов менее, чем за одну минуту) и за то, что стал самым молодым чемпионом мира в тяжелом весе (20 лет). Его последний поединок датирован 11 июня 2005 года, Тайсон уступил ирландцу Кевину Макбрайду.