Мбаппе признан лучшим бомбардиром чемпионата Франции

Чемпионат Франции был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса после 28 туров, победителем признали ПСЖ.

Мбаппе забил 18 голов в 20 матчах, при этом все из них - с игры. Нападающий "Монако" Виссам Бен-Йеддер также забил 18 голов (в 26 играх), но три из них - с пенальти, поэтому он занял второе место в списке бомбардиров. На третьем месте оказался нападающий "Лиона" Мусса Дембеле - 16 голов в 27 играх.

Мбаппе во второй год подряд стал лучшим бомбардиром чемпионата Франции, в прошлом сезоне на его счету было 33 гола после 38 матчей. Он выступает за ПСЖ с 2017 года, до этого форвард играл в "Монако", откуда перешел в клуб из Парижа сначала на правах аренды, а потом был выкуплен за €145 млн, по данным портала Transfermarkt. В составе сборной Франции Мбаппе стал победителем чемпионата мира 2018 года в России.