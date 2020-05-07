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Футбол во Франции

Мбаппе признан лучшим бомбардиром чемпионата Франции

Форвард ПСЖ опередил Виссама Бен-Йеддера из "Монако" по меньшему числу голов с пенальти
Килиан Мбаппе EPA-EFE/YOAN VALAT
Описание
Килиан Мбаппе
© EPA-EFE/YOAN VALAT

ТАСС, 7 мая. Французский нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата Франции в сезоне-2019/20. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

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Мбаппе забил 18 голов в 20 матчах, при этом все из них - с игры. Нападающий "Монако" Виссам Бен-Йеддер также забил 18 голов (в 26 играх), но три из них - с пенальти, поэтому он занял второе место в списке бомбардиров. На третьем месте оказался нападающий "Лиона" Мусса Дембеле - 16 голов в 27 играх.

Мбаппе во второй год подряд стал лучшим бомбардиром чемпионата Франции, в прошлом сезоне на его счету было 33 гола после 38 матчей. Он выступает за ПСЖ с 2017 года, до этого форвард играл в "Монако", откуда перешел в клуб из Парижа сначала на правах аренды, а потом был выкуплен за €145 млн, по данным портала Transfermarkt. В составе сборной Франции Мбаппе стал победителем чемпионата мира 2018 года в России.

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Франция
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