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ММА

Фергюсон обвинил Нурмагомедова в трусости

Россиянин должен был провести бой против американца на турнире UFC 249, но отказался от выступления из-за пандемии коронавируса
Хабиб Нурмагомедов, глава UFC Дэйна Уайт и Тони Фергюсон AP Photo/John Locher
Описание
Хабиб Нурмагомедов, глава UFC Дэйна Уайт и Тони Фергюсон
© AP Photo/John Locher

ТАСС, 8 мая. Американский боец Тони Фергюсон обвинил в трусости чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянина Хабиба Нурмагомедова. Об этом спортсмен заявил журналистам во время онлайн-конференции.

"Он не хотел драться и убежал. То же самое можно сказать о Коноре [Макгрегоре]. Мне говорили, что я буду следующим, но Конора и Хабиба нет. Они дома на карантине, а я здесь", - сказал Фергюсон.

Американец проведет бой с соотечественником Джастином Гейджи на турнире UFC 249 в Джексонвилле (штат Флорида, США) в ночь на 10 мая. Турнир пройдет без зрителей, а сама организация получила разрешения от властей штата и местной атлетической комиссии.

Изначально соперником Фергюсона должен был стать Нурмагомедов. Бой планировали провести 19 апреля. Однако Нурмагомедов не сумел вылететь из России из-за пандемии коронавируса и отказался от поединка. Позже турнир отменили.

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