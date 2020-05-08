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Включение Яшина в Зал славы IIHF пройдет в сентябре 2020 года или в мае 2021-го

IIHF объявила о новых членах Зала славы в начале февраля
Алексей Яшин Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Алексей Яшин
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 8 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Церемония введения россиянина Алексея Яшина в Зал славы Международной федерации хоккея (IIHF) за 2020 год пройдет либо на полугодовом конгрессе организации в нынешнем году в Санкт-Петербурге, либо на ежегодном конгрессе 2021 года в Минске. Об этом ТАСС рассказал президент IIHF Рене Фазель.

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IIHF объявила о новых членах Зала славы в начале февраля, туда был включен бывший капитан сборной России, двукратный олимпийский призер и чемпион мира Алексей Яшин. Церемония введения должна была пройти 24 мая в Цюрихе во время чемпионата мира, однако из-за пандемии коронавируса турнир был отменен. Ежегодный конгресс этого года пройдет 10 июня в онлайн-формате.

"Мы обсуждали этот вопрос на совете IIHF. Если следующий ежегодный конгресс пройдет по плану в следующем мае в Белоруссии, то мы проведем там церемонию. Но есть и другой путь: мы надеемся провести церемонию в сентябре на полугодовом конгрессе, хотя мы не уверены, что он состоится", - сказал Фазель.

"Для нас это небольшая головная боль, но мы точно проведем эту церемонию введения в Зал славы. Мы знаем эту проблему и работаем над этим, ищем место, где можно провести. Мы хотим провести реальную церемонию, она не будет виртуальной, так как люди этого заслужили", - добавил глава IIHF.

Помимо Яшина, в Зал славы в категории "Игрок" будут введены выступавший за сборную Канады Райан Смит, бывший хоккеист сборной Финляндии Киммо Тимонен, а также швейцарцы Матиас Зегер и Марк Штрайт.

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