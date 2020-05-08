НХЛ рассматривает варианты проведения плей-офф с 20 и 24 командами

Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 13 марта на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом. Позднее лига установила период самоизоляции до 30 апреля. По итогам заседания 29 апреля совместного комитета НХЛ и профсоюза лиги, на котором обсуждалось возобновление сезона, организации опубликовали заявление, касающееся текущего перерыва в турнире. В нем отмечалось, что стороны пока не принимали никаких решений относительно сроков продолжения чемпионата.

ТАСС, 8 мая. Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) рассматривает варианты проведения плей-офф сезона-2019/20 с участием 16, 20 или 24 команд. Об этом журналист Пьер Лебрюн сообщил в эфире канадского телеканала TSN .

"В прошлый понедельник на заседании совета управляющих лиги комиссар Гэри Бетмэн сказал мне: "16, 20, 24 команды - это все варианты формата плей-офф", - сообщил Лебрюн. - Позднее мне об этом сообщили и на заседании совместного комитета. Из разговоров с представителями клубов и профсоюза складывается впечатление, что идея проведения плей-офф с 24 командами, похоже, набирает популярность".

Согласно ранее утвержденному регламенту, в плей-офф попадают 16 команд - три первых клуба в каждом из четырех дивизионов, а также по два лучших по очкам из каждой конференции.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, она распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,24 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 75 тыс. человек.