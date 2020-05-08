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Допинг в спорте

Представительство российских паралимпийцев в международном пуле тестирования выросло до 64

Новый международный пул допинг-тестирования состоит из 236 паралимпийцев, из которых 64 выступают за Россию

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Международный паралимпийский комитет (МПК) включил в свой регистрируемый пул допинг-тестирования на второй квартал 2020 года 64 российских паралимпийцев, что на 10 больше, чем в предыдущем. Согласно материалам, предоставленным ТАСС пресс-службой МПК, Россия занимает первое место в мире по представительству спортсменов в этом списке.

Новый международный пул допинг-тестирования состоит из 236 паралимпийцев, из которых 64 выступают за Россию. В их число вошли 18 представителей легкой атлетики, 22 - биатлона и лыж, пять горнолыжников, девять пауэрлифтеров и десять пловцов.

Россия занимает первое место по числу спортсменов, включенных в пул тестирования МПК на первый квартал 2020 года. Вторыми идут украинцы (37), третьими - представители Китая (19).

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