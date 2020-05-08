Число теннисистов РФ в новом международном пуле тестирования выросло более чем в два раза

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Пул допинг-тестирования Международной федерации тенниса (ITF) на второй квартал 2020 года включает в себя 28 россиян. Согласно материалам, предоставленным ТАСС пресс-службой ITF, Россия занимает второе место в мире по представительству спортсменов в этом списке.

В пул тестирования ITF на второй квартал включены 292 теннисиста (в первом - 263). Наибольшее представительство имеют США - 34 человека, включая Серену и Винус Уильямс. В пул также вошли 19 представителей Франции и 15 - Австралии.

В пул тестирования на первый квартал входило 13 россиян. Из нового пула выбыла объявившая о завершении карьеры пятикратная победительница турниров Большого шлема Мария Шарапова. Екатерина Александрова, Анна Блинкова, Маргарита Гаспарян, Анна Калинская, Дарья Касаткина, Карен Хачанов, Елизавета Коклина, Светлана Кузнецова, Даниил Медведев, Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова и Андрей Рублев сохранили свое представительство.

В пул тестирования на второй квартал также вошли Людмила Бубнова, Никита Бурмакин, Юлия Чубарова, Дарья Чуракова, Виталия Дьяченко, Ирина Глимакова, Варвара Грачева, Николай Гурьев, Екатерина Каменецкая, Екатерина Киргизова, Вероника Кудерметова, Сергей Купцов, Виктория Львова, Людмила Николян, Полина Шакирова и Иван Сыров.