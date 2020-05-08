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Автогонки

Сезон гоночной серии IndyCar начнется 6 июня

Первый этап пройдет на трассе в Форт-Уэрте

ТАСС, 8 мая. Старт сезона североамериканской гоночной серии IndyCar, отложенный из-за пандемии коронавируса, состоится 6 июня. Об этом сообщает пресс-служба серии.

Первый этап пройдет на трассе в Форт-Уэрте (штат Техас) - на полуторакилометровом овале. Соревнование будет организовано без зрителей, а сам этап вместо нескольких дней пройдет за одни сутки, в которые будут включены тренировки, квалификация и гонка. Дистанция гонки будет сокращена с 248 кругов до 200.

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"Мы рады объявить, что готовы начать сезон IndyCar на трассе Texas Motor Speedway, - сказал президент IndyCar Джей Фрай. - Мы тесно сотрудничали с [руководителем трассы в Техасе] Эдди Госсейджем, всей командой автодрома и должностными лицами служб здравоохранения, чтобы составить план действий, который обеспечит безопасность участников мероприятия наряду с захватывающим возвращением к соревнованиям для наших гонщиков, команд и зрителей, следящих за чемпионатом по всему миру".

В новом сезоне IndyCar запланировано 14 этапов. Заявляется, что соревнования в сезоне 2020 года завершатся 3 октября на трассе в Индианаполисе.

США являются наиболее пострадавшей из-за пандемии коронавируса страной. В США зафиксировано более 1,25 млн случаев заражения, более 75,6 тыс. человек умерли.

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