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КХЛ

СКА продлил контракт с двукратным обладателем Кубка Гагарина Антоном Беловым

Соглашение рассчитано на один сезон
Антон Белов Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Антон Белов
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ТАСС, 8 мая. Хоккейный клуб СКА продлил контракт с российским защитником Антоном Беловым. Об этом сообщает пресс-служба команды из Санкт-Петербурга.

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Новое соглашение между 33-летним хоккеистом и СКА рассчитано до конца сезона-2020/21.

Белов выступает за СКА в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) с 2014 года, ранее он играл за омский "Авангард" и ЦСКА. В минувшем сезоне КХЛ, досрочно завершенном из-за коронавируса, Белов провел 46 матчей, в которых набрал 15 очков (5 шайб + 10 голевых передач). Всего в КХЛ он принял участие в 596 играх, набрав 187 очков (53+134). В составе СКА защитник дважды выиграл Кубок Гагарина - в 2015 и 2017 году.

Белов имеет опыт выступлений в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), где он провел 57 матчей за "Эдмонтон" и набрал 7 очков (1+6). В составе сборной России защитник выиграл чемпионат мира в 2014 году, а также стал обладателем серебряных (2015) и бронзовых медалей мирового первенства (2016, 2017).

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