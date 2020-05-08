Волейбольную Лигу наций 2020 года отменили из-за коронавируса

Предварительный раунд мужской Лиги наций должен был пройти с 22 мая по 21 июня, финальный раунд - с 1 по 5 июля. Матчи предварительного раунда у женщин должны были пройти в период с 19 мая по 21 июня, финальная часть - в те же сроки, что и у мужчин. В первой половине марта турнир был перенесен на неопределенный срок. Ожидалось, что он будет проведен после Олимпийских игр в Токио, которые позже были перенесены на 2021 год.

"Учитывая развивающуюся природу пандемии, сложность организации глобального мероприятия во многих принимающих странах и приверженность охране здоровья участников, совет Лиги наций, административный совет FIVB и организаторы мероприятия согласились отменить Лигу наций в этом году. FIVB продолжает тесно сотрудничать со всеми сторонами для координации графика турнира 2021 года, сохраняя при этом и Италию, и Китай в качестве принимающих финал стран", - говорится в заявлении пресс-службы.

Отмечается, что в 2021 году турнир пройдет с запланированным на 2020-й составом участников.

Лига наций - ежегодный турнир национальных команд. Мужская сборная России является двукратным победителем соревнований. В 2020 году финальный раунд мужского турнира должен был пройти в итальянском Турине, женского - в китайском Нанкине. В России были запланированы часть матчей второго и четвертого кругов мужского и женского турниров соответственно.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и была признана ВОЗ пандемией. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 3,8 млн человек, более 260 тыс. умерли.