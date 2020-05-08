Сорокин: Россия предоставила УЕФА гарантии на проведение игр Евро-2020 в Петербурге

МОСКВА, 8 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Россия предоставила Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) правительственные гарантии готовности принять матчи чемпионата Европы, который из-за пандемии коронавируса был перенесен на лето 2021 года. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор оргкомитета российской части соревнований Алексей Сорокин.

Матыцин: гарантии проведения Евро-2020 в Петербурге подтверждены и будут отправлены в УЕФА

Чемпионат Европы должен пройти в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. 17 марта УЕФА перенес турнир из-за пандемии коронавируса на следующий год. Соревнования должны пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года.

"Дело обстоит хорошо, гарантии подписаны. Правительством РФ и заинтересованными ведомствами проделана очень большая и эффективная работа, невзирая на все особенности момента, - сказал Сорокин. - Все согласования получены, самое главное, что гарантии подписаны председателем правительства, они переданы в УЕФА, как и корпус соглашений, которые были подписаны на заявочной стадии".

"Сейчас мы продолжаем подготовку к Евро. Никаких сомнений и колебаний нет. Мы это документально подтвердили в главной европейской футбольной организации", - добавил гендиректор оргкомитета российской части турнира.

Во время чемпионата Европы Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов турнира. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Бельгии, Финляндии и Дании, две первые встречи пройдут в Санкт-Петербурге, третья - в Копенгагене.