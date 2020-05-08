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КХЛ

Минское "Динамо" подтвердило участие в следующем сезоне КХЛ

В пресс-службе клуба отметили, что на протяжении последних 12 лет "Динамо" было основным элементом системы клубного хоккея Белоруссии
Хоккеисты минского "Динамо" Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Хоккеисты минского "Динамо"
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МИНСК, 8 мая. /Корр. ТАСС Юрий Шамшур/. Минский хоккейный клуб "Динамо" выступит в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), клуб в установленные сроки подтвердил свое участие соответствующими документами. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе "Динамо".

"На данный момент клуб не рассматривает возможность выхода из Континентальной хоккейной лиги. "Динамо" в установленные сроки отправило в КХЛ документы, подтверждающее участие клуба в сезоне-2020/21", - отметили в пресс-службе.

Представители клуба напомнили, что "Динамо" входит в число девяти клубов - учредителей КХЛ и представляет в лиге Белоруссию. "Динамо" принимало участие во всех 12 сезонах лиги", - уточнили в пресс-службе.

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Отмечается, что сейчас нет ясности по продолжению сотрудничества с основным спонсором - ОАО "Беларуськалий", который формировал ранее значительную часть бюджета клуба. "Вместе с тем мы надеемся и рассчитываем на то, что многолетнее партнерство будет продолжено", - заявили в "Динамо".

При этом там пояснили, что клуб постоянно работает над привлечением коммерческих партнеров. К настоящему времени со многими компаниями, спонсирующими команду в прошедшем сезоне, продлено сотрудничество на следующий сезон. "Есть интерес и со стороны других партнеров, но пока этих средств не хватит для выполнения требований регламента КХЛ. Кроме этого, мы всегда открыты для предложений, готовы стать частным клубом или использовать модель частно-государственного партнерства, такое сотрудничество видится нам перспективным для развития структуры клуба", - заявили в пресс-службе.

Комплектование "Динамо"

В минской команде считают, что "неопределенность с бюджетом не может не оказывать негативного влияния на селекционную кампанию". Однако, напомнили в пресс-службе, стратегия развития "Динамо" рассчитана на долговременный период и предусматривает заключение контрактов с перспективными хоккеистами на длительные сроки. "Таким образом, на данный момент соглашения с клубом есть у 16 хоккеистов, еще троим игрокам сделаны квалификационные предложения", - сообщили в клубе.

Начата конкретная работа и по привлечению в состав новых игроков, в частности, прошли просмотр в команде три молодых игрока "Гомеля". При этом в пресс-службе уточнили, что в прошлом году в это время контракты с "Динамо" были только у троих хоккеистов, а в позапрошлом - у одного. "В этом смысле сейчас ситуация гораздо лучше, чем в 2019 или 2018 годах", - заверили в минском "Динамо".

База для национальной сборной

В пресс-службе клуба отметили, что на протяжении последних 12 лет "Динамо", выступающее в КХЛ, было основным элементом системы клубного хоккея Белоруссии: "Наша команда стала важным этапом в развитии карьер практически всех игроков, которые привлекаются в данный момент в национальную сборную, в том числе из других клубов КХЛ - Плэтт, Бэйлен, Стась, Коробов, Шинкевич, Комаров, Хенкель, Лисовец, Буйницкий. Также все эти годы "Динамо" является также базовым клубом национальной сборной, игроки "зубров" составляют костяк белорусской команды на чемпионатах мира и других крупнейших турнирах. В сезонах-2015/16 и 2017/18 на мировых первенствах клуб представляли 15 и 14 хоккеистов соответственно".

"В минувшем сезоне в составе "Динамо" на лед выходил 31 белорус, в том числе десять игроков 20 лет и моложе. Все они получали игровую практику на самом высоком уровне и являются кандидатами в национальную сборную Беларуси", - отметили в минском "Динамо".

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