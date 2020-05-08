Женская сборная России по волейболу может провести сбор в конце лета

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Женская сборная России по волейболу может провести тренировочный сбор в конце лета в случае спада пандемии коронавируса. Об этом ТАСС заявил главный тренер национальной команды Серджио Бузато.

Ранее стало известно об отмене сезона Лиги наций.

"При нынешней ситуации с коронавирусом проведение международных турниров невозможно, - сказал Бузато. - Мы сейчас продолжаем работать над тем, как проводить тренировки летом. Для сборной России будет важно провести один сбор длительностью полтора-два месяца, мне необходимо посмотреть игроков, выстроить новую систему игры. Этот сбор, как я вижу, должен пройти на нашей базе в Анапе".

"Возможно, мы проведем один турнир. Например, Кубок Бориса Ельцина. Но это будет возможно, если ситуация с коронавирусом улучшится. Думаю, что сборы и турнир возможны в июле-августе", - добавил специалист.