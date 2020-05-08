Футбольный тренер Тарханов сообщил, что его выписали из больницы

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Заслуженный тренер России, вице-президент армянского футбольного клуба "Пюник" Александр Тарханов выписан из больницы и на данный момент находится дома. Об этом он сообщил ТАСС.

Александр Тарханов заявил, что будет выписан из больницы на следующей неделе

21 апреля портал "Чемпионат" сообщил о том, что 65-летний Тарханов был госпитализирован с воспалением легких. Также сообщалось, что специалист сдал тест на коронавирус, который показал отрицательный результат.

"Меня выписали из больницы. Сейчас нахожусь дома, чувствую себя хорошо", - сказал Тарханов.

Тарханов возглавлял ряд российских клубов, включая ЦСКА, "Торпедо", "Крылья Советов", "Урал", также работал в Литве и Болгарии. Входил в тренерский штаб сборной России с 1994 по 1996 год. Под его руководством "Урал" дошел до финала Кубка России в 2017 году.