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Евро-2020

Сорокин: список принимающих чемпионат Европы по футболу городов должен сохраниться

Ранее Сорокин сообщил ТАСС, что Санкт-Петербург направил правительственные гарантии в УЕФА о проведении турнира

МОСКВА, 8 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Нынешний список городов, которые должны принять матчи чемпионата Европы по футболу, останется неизменным. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор российской части соревнований Алексей Сорокин.

Ранее Сорокин сообщил ТАСС, что Санкт-Петербург направил правительственные гарантии в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о проведении турнира. Чемпионат Европы должен пройти в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. 17 марта УЕФА перенес турнир из-за пандемии коронавируса на следующий год. Соревнования должны пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года.

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"УЕФА централизованно сообщит об остальных городах чуть позже. Я уверен, что идет согласование деталей, мы каких-то принципиальных моментов в городах не увидели, и думаю, что список сохранится, - сказал Сорокин. - По крайней мере, я пока не слышал о каких-то отказах или сложностях радикального масштаба, которые не позволяют тому или иному городу провести матчи Евро".

"Есть, конечно, определенные трудности, связанные с запланированными на следующий год мероприятиями, графиком того или иного стадиона, и здесь идут определенные компромиссы и передвижки. Но я уверен, что руководство городов и УЕФА справится с этим. Думаю, что некоторые города досылают документы", - добавил он.

Ранее сообщалось, что Копенгаген только 7 мая объявил о предоставлении необходимых гарантий, а оргкомитет испанской части турнира сообщил ТАСС, что еще не завершил такую работу. "УЕФА с пониманием относится к тому, что согласование с большим количеством ведомств, организаций - это большая работа. Понятно, что когда немало руководителей находится вне офисов, это дополнительный вызов. В обычных условиях это все, конечно, быстрее согласовалось бы, но мы преодолеваем сложности", - отметил Сорокин.

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