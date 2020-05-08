Оргкомитет российской части ЧЕ по футболу скорректирует планы с учетом финала ЛЧ

В пятницу Сорокин сообщил ТАСС о том, что Россия предоставила Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) гарантии на проведение игр чемпионата Европы в Санкт-Петербурге, этот город в сентябре 2019 года получил право принять финал Лиги чемпионов сезона-2020/21. Решающая игра главного международного клубного турнира должна состояться в конце мая 2021 года. В начале лета во время чемпионата Европы Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов турнира. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Бельгии, Финляндии и Дании, две первые встречи пройдут в Санкт-Петербурге, третья - в Копенгагене.

МОСКВА, 8 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Организационный комитет российской части чемпионата Европы по футболу, который из-за пандемии коронавируса был перенесен на лето 2021 года, будет корректировать свои планы с учетом финала Лиги чемпионов сезона-2020/21, который также пройдет в России. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин.

"Сейчас будет работа по коррекции наших планов с учетом финала Лиги чемпионов, который пройдет в Санкт-Петербурге, - сказал Сорокин. - Город окажется в своего рода футбольном марафоне весной и летом следующего года, но это очень позитивно - все внимание снова будет приковано к нашей стране, к нашей северной столице. Это два очень важных события в мировом футболе - финал Лиги чемпионов и матчи Евро-2020".

"Естественно, нам будет нужно скорректировать элементы законов и подзаконных актов, связанных с проведением Евро. Это важная и ответственная, но в значительной степени техническая работа. Все основные моменты уже были согласованы, большая работа была проделана. К моменту переноса чемпионата Европы мы подошли в хорошей готовности", - добавил гендиректор оргкомитета российской части турнира.

По словам Сорокина, для организаторов последовательное проведение в городе финала Лиги чемпионов и матчей чемпионата Европы станет вызовом. "При этом, конечно, есть определенный вызов в взаимоувязке двух больших событий. Они разные: одно - это клубный футбол, другое - футбол сборных. Там разный профиль болельщика", - отметил собеседник агентства.

Чемпионат Европы должен пройти в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме; игры должны пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года.