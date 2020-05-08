Чемпионат России по велоспорту на шоссе перенесен из-за пандемии с июня на конец августа

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Чемпионат России по велосипедному спорту на шоссе, местом проведения которого является Самара, из-за пандемии коронавируса перенесен на два месяца и теперь запланирован на конец августа. Об этом сообщил ТАСС глава Федерации велосипедного спорта Самарской области Александр Казмерчук.

Согласно Единому календарному плану спортивных мероприятий Министерства спорта РФ на 2020 год, чемпионат России по велосипедному спорту на шоссе должен был пройти в Самаре с 17 по 20 июня.

"Из-за коронавируса чемпионат России в июне не состоится. Сейчас в предварительных планах у нас значится проведение этого турнира с 20 по 23 августа. Когда снимут карантин, тогда мы сможем говорить точно. Все обговорено с Федерацией велосипедного спорта России, но официальных документов пока нет", - заметил Казмерчук.

В рамках чемпионата России будут разыграны медали у мужчин и женщин в групповой гонке и гонке с раздельным стартом.