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КХЛ

Хоккейный вратарь Бочаров продлил на два года контракт с московским "Динамо"

Спортсмен является воспитанником московского клуба

ТАСС, 8 мая. Московский хоккейный клуб "Динамо" заключил новый контракт с вратарем Иваном Бочаровым. Об этом сообщает пресс-служба московской команды.

Новое соглашение между 24-летним голкипером и столичным клубом будет действовать до конца сезона-2021/22.

Бочаров является воспитанником "Динамо", за которое выступает в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) с сезона-2017/18. В минувшем сезоне КХЛ, прерванном из-за коронавируса, вратарь провел в составе "Динамо" 50 матчей, 26 из которых были выиграны, при этом шесть раз он сыграл "на ноль". Процент отраженных бросков у Бочарова в регулярном чемпионате прошедшего сезона КХЛ составлял 93,5, в плей-офф - 89,8.

Всего в КХЛ Бочаров провел 114 матчей, одержав 54 победы и 13 раз сыграв "на ноль". Его общий процент отраженных бросков составляет 93,1.

Бочаров имеет опыт выступлений в составе сборной России. Он привлекался к матчам национальной команды в Еврохоккейтуре в сезоне-2019/20.

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