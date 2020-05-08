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Евро-2020

Оргкомитет российской части ЧЕ-2020 по футболу не ждет массового возврата билетов

После опубликования окончательного календаря турнира у болельщиков сохранится возможность возврата средств в случае, если они все-таки не смогут посетить матчи

МОСКВА, 8 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Генеральный директор организационного комитета российской части перенесенного из-за пандемии коронавируса на лето 2021 года чемпионата Европы по футболу Алексей Сорокин не ожидает массового возврата купленных билетов. Об этом Сорокин сообщил ТАСС.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 5 мая открыл портал, на котором болельщики в случае необходимости могут потребовать возмещения стоимости билетов на матчи перенесенного чемпионата Европы. Как отметили в пресс-службе организации, после опубликования окончательного календаря турнира у болельщиков сохранится возможность возврата средств в случае, если они все-таки не смогут посетить матчи.

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"Пока информации [о количестве возвращенных билетов на игры в Санкт-Петербурге] нет, промежуточные результаты нам неизвестны, - сказал Сорокин. - Но, как я и говорил раньше, не ожидаю, что их будет большое количество. Мы мониторим ситуацию внутри страны, в том числе через РФС [Российский футбольный союз] и не ожидаем вала возвратов".

"Кто-то будет отказываться, но это (цена за билет - прим. ТАСС) - не такая радикальная часть бюджета. Футбол привлекает истинных поклонников. Если помните, вокруг чемпионата мира было много историй о том, как люди продавали машины и квартиры, увольнялись с работы, только чтобы посмотреть на игру любимой команды, ведь для многих футбол - это большая часть жизни".

По мнению Сорокина, интерес к чемпионату Европы в следующем году возрастет. "Наоборот, футбол предоставит глоток позитива в следующем году, потому что люди уже устали от отсутствия хороших новостей. Здесь я вижу обратный, позитивный эффект, который несет футбол", - резюмировал собеседник агентства.

Чемпионат Европы должен пройти в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Соревнования должны пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года.

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Евро-2020
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