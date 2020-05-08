Тренер Нурмагомедова считает, что Макгрегор более опасный соперник, чем Фергюсон

Мендес заявил, что будет внимательно следить за боем в рамках турнира UFC 249 между Фергюсоном и его соотечественником Джастином Гейджи. Однако, по мнению тренера Нурмагомедова, участники этого боя являются менее опасными соперниками для его подопечного, чем Макгрегор. Изначально в рамках турнира UFC 249 с Фергюсоном должен был провести бой Нурмагомедов, поединок был запланирован на 19 апреля. Однако Нурмагомедов не сумел вылететь из России из-за пандемии коронавируса и отказался от боя.

"Они оба [Фергюсон и Гейджи] обладают равными сильными сторонами, но Тони, на мой взгляд, невозможно сломать. Поэтому, если вы собираетесь провести с ним пять раундов и не рассчитаете силы, то у вас будут проблемы, - сказал Мендес. - Со мной многие могут не согласиться, но думаю, что Конор - самый опасный соперник. Я знаю, насколько он хорош, а бой [Нурмагомедова] против него был самым тяжелым".

"Тони прогрессирует, но Конор всегда был опасен, - добавил Мендес. - Каждый раз, когда вы позволяете Конору наносить удары, это может плохо закончиться. Я все еще опасаюсь его, не скажу, что я не опасаюсь других парней, но он все еще находится на высоком уровне. Он по-прежнему один из тех бойцов, к поединку с которым нужно проделать очень серьезную "домашнюю работу".

Нурмагомедов завоевал чемпионский пояс Абсолютного бойцовского чемпионата UFC в легком весе в апреле 2018 года, когда выиграл по очкам у американца Эла Яквинты, затем россиянин защитил титул 7 октября того же года, оказавшись сильнее Макгрегора. Во второй раз Нурмагомедов защитил титул 7 сентября 2019 года, победив американца Дастина Порье. Всего в активе 31-летнего россиянина 28 поединков, во всех он одержал победы.

31-летний Макгрегор провел 26 боев в смешанных единоборствах, одержав 22 победы и потерпев четыре поражения. Он был первым бойцом в истории UFC, который одновременно владел титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой).