Тренер Нурмагомедова считает, что Макгрегор более опасный соперник, чем Фергюсон

ТАСС, 8 мая. Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор представляет большую угрозу для россиянина Хабиба Нурмагомедова, чем американец Тони Фергюсон. Об этом заявил тренер Нурамагомедова Хавьер Мендес, чей комментарий приводит портал The Mac Life.
Мендес заявил, что будет внимательно следить за боем в рамках турнира UFC 249 между Фергюсоном и его соотечественником Джастином Гейджи. Однако, по мнению тренера Нурмагомедова, участники этого боя являются менее опасными соперниками для его подопечного, чем Макгрегор. Изначально в рамках турнира UFC 249 с Фергюсоном должен был провести бой Нурмагомедов, поединок был запланирован на 19 апреля. Однако Нурмагомедов не сумел вылететь из России из-за пандемии коронавируса и отказался от боя.
"Они оба [Фергюсон и Гейджи] обладают равными сильными сторонами, но Тони, на мой взгляд, невозможно сломать. Поэтому, если вы собираетесь провести с ним пять раундов и не рассчитаете силы, то у вас будут проблемы, - сказал Мендес. - Со мной многие могут не согласиться, но думаю, что Конор - самый опасный соперник. Я знаю, насколько он хорош, а бой [Нурмагомедова] против него был самым тяжелым".
"Тони прогрессирует, но Конор всегда был опасен, - добавил Мендес. - Каждый раз, когда вы позволяете Конору наносить удары, это может плохо закончиться. Я все еще опасаюсь его, не скажу, что я не опасаюсь других парней, но он все еще находится на высоком уровне. Он по-прежнему один из тех бойцов, к поединку с которым нужно проделать очень серьезную "домашнюю работу".
Нурмагомедов завоевал чемпионский пояс Абсолютного бойцовского чемпионата UFC в легком весе в апреле 2018 года, когда выиграл по очкам у американца Эла Яквинты, затем россиянин защитил титул 7 октября того же года, оказавшись сильнее Макгрегора. Во второй раз Нурмагомедов защитил титул 7 сентября 2019 года, победив американца Дастина Порье. Всего в активе 31-летнего россиянина 28 поединков, во всех он одержал победы.
31-летний Макгрегор провел 26 боев в смешанных единоборствах, одержав 22 победы и потерпев четыре поражения. Он был первым бойцом в истории UFC, который одновременно владел титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой).