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Евро-2020

Сорокин: новое расписание матчей чемпионата Европы по футболу пока не согласовано

Турнир стартует 11 июня 2021 года

МОСКВА, 8 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Обновленное расписание матчей перенесенного из-за пандемии коронавируса на лето 2021 года чемпионата Европы по футболу пока не согласовано. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор организационного комитета российской части турнира Алексей Сорокин.

Чемпионат Европы должен пройти в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. 17 марта УЕФА перенес турнир из-за пандемии коронавируса на следующий год.

"Пока мы знаем лишь даты проведения чемпионата Европы, они были опубликованы - с 11 июня по 11 июля 2021 года, - сказал Сорокин. - Что касается расписания игр, пока нам ничего неизвестно о каких-то изменениях. Расписание пока не согласовано. На сегодняшний день мы живем в прежнем понимании этого расписания".

Во время чемпионата Европы Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов турнира. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Бельгии, Финляндии и Дании, две первые встречи пройдут в Санкт-Петербурге, третья - в Копенгагене.

Теги
Евро-2020
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