Президент "Хетафе": УЕФА сообщил, что матчи 1/8 финала Лиги Европы пройдут в августе

ТАСС, 8 мая. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) планирует провести матчи 1/8 финала Лиги Европы в августе. Об этом заявил президент испанского футбольного клуба "Хетафе" Анхель Торрес, чей комментарий приводит портал Calcio Mercato.

Лиге Европы, как и большинство остальных футбольных турниров в Европе, была приостановлена из-за пандемии коронавируса. Пауза в Лиге Европы началась на стадии 1/8 финала, при этом в четырех парах успели провести первые игры в двухматчевых противостояниях, а в четырех - нет. Соперником "Хетафе" на этой стадии является итальянский "Интер".

"УЕФА сообщил, что игры 1/8 финала Лиги Европы точно будут проведены, - сказал Торрес. - Наш первый матч пройдет 2 или 3 августа в Милане без зрителей, а игра в Испании запланирована на 6 или 7 августа. Если матчи на "Сан-Сиро" [домашний стадион "Интера"] и "Колисеум Альфонсо Перес" [домашний стадион "Хетафе"] будет невозможно провести из-за коронавируса, то игры состоятся на нейтральных полях".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией. За это время коронавирусом в мире заразились около 3,8 млн человек, свыше 260 тыс. умерли.