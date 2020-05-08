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Влияние коронавируса на спорт

IIHF проведет виртуальный чемпионат мира на основе голосования болельщиков

В течение двух часов, запланированных на матч, болельщики будут голосовать за победителя конкретной игры

ТАСС, 8 мая. Международная федерация хоккея (IIHF) проведет виртуальный чемпионат мира вместо реального, который был отменен из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба федерации.

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Чемпионат мира должен был пройти с 8 по 24 мая в швейцарских городах Цюрих и Лозанна. Виртуальный турнир будет организован в эти же сроки, а расписание виртуальных матчей будет совпадать с тем, что должно было использоваться на мировом первенстве в Швейцарии. Турнир будет основан на голосовании болельщиков на официальных страницах IIHF в социальных сетях - Facebook, Instagram, Twitter и "ВКонтакте". В течение двух часов, запланированных на матч, болельщики будут голосовать за победителя конкретной игры.

Соперниками сборной России на групповой стадии виртуального чемпионата мира станут команды Финляндии, США, Швейцарии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана. В первом виртуальном матче российские хоккеисты сыграют со сборной Швейцарии 8 марта. Групповой этап завершится 19 мая, далее начнется плей-офф. Финал виртуального чемпионата мира состоится 24 мая.

Первые чемпионат мира по хоккею прошел в 1920 году в рамках зимних Олимпийских игр, с 1930 года турнир проходит ежегодно. До этого чемпионат мира не проводился с 1940 по 1946 год, а также в 1980, 1984 и 1988 годах. Самой титулованной командой является сборная Канады, в активе которой 26 золотых медалей турнира, сборная СССР становилась чемпионом мира 22 раза, России - пять раз. Действующим чемпионом мира является сборная Финляндии.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией. За это время коронавирусом в мире заразились около 3,8 млн человек, свыше 260 тыс. умерли.

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Влияние коронавируса на спорт
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