Шашилов: тренерский штаб сборной России по биатлону не должен быть клубом по интересам

Правление СБР в середине апреля сформировало новый тренерский штаб сборной России. На пост главного тренера был назначен Валерий Польховский, на должности старших тренеров - Роберт Кабуков и Владимир Королькевич. Теперь списки специалистов должны быть переданы на утверждение в Министерство спорта.

МОСКВА, 8 мая. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Тренерский штаб сборной России по биатлону не должен становиться клубом по интересам, он должен быть открыт к диалогу с личными тренерами спортсменов. Такое мнение ТАСС высказал Михаил Шашилов, личный тренер призера гонок Кубка мира Светланы Мироновой и двукратной чемпионки мира среди юниоров 2020 года Анастасии Шевченко.

"Если вам надо обратиться к врачу, то вы постараетесь попасть к хорошему специалисту, - сказал Шашилов. - Так и в сборной: надо найти лучшего специалиста по функциональной подготовке, лучшего специалиста по спецподготовке, лучшего специалиста по стрельбе. Не должно быть клуба по интересам. Получается же, что все знают, что нужно делать, но почему не делают, непонятно. И это продолжается уже долгий период времени".

"Спортсмен должен готовиться при любом специалисте. А у специалистов должна быть ответственность не перед правлением, а перед страной, нами, тогда хорошо работать будет любой тренер", - добавил он.

Шашилов надеется, что в случае назначения на пост старшего тренера женской сборной Королькевич будет прислушиваться к его мнению: "Должен быть диалог. Мы же растим спортсменов, регион на их подготовку тратит деньги. А потом получается, что приходит какой-то дядя и говорит: "Да вы никто и звать вас никак, и регион у вас никакой, теперь мы порулим". Нужно выстроить диалог, ничего сложного в этом нет", - подчеркнул Шашилов.

В минувшем сезоне старшим тренером женской команды являлся Виталий Норицын.