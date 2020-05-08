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Летние олимпийские виды спорта

Саммельвуо: российские волейболисты могут летом провести тренировочный сбор

Это произойдет в случае улучшения ситуации с пандемией коронавируса
Главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо EPA-EFE/ADAM WARZAWA
Описание
Главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо
© EPA-EFE/ADAM WARZAWA

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Мужская сборная России по волейболу хотела бы провести тренировочный сбор в случае улучшения ситуации с пандемией коронавируса. Об этом ТАСС заявил главный тренер национальной команды Туомас Саммельвуо.

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Ранее стало известно об отмене Лиги наций.

"Решение об отмене Лиги наций было ожидаемым, - сказал Саммельвуо. - Сейчас не очень хорошая ситуация. Посмотрим, будет ли у нас возможность сделать сбор или нет. Пока тяжело планировать, когда и как это может быть".

"Но было бы неплохо, чтобы мы могли сделать сбор, чтобы побыть с командой, посмотреть физические кондиции игроков и потренироваться вместе. Говорить о товарищеских матчах тоже тяжело, поскольку нет понимания, когда откроют границы. Но игроки в любом случае долгое время находятся без волейбола, им нужно будет набирать игровую форму, причем не только физическую", - добавил собеседник агентства.

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Летние олимпийские виды спорта
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