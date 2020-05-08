Саммельвуо: российские волейболисты могут летом провести тренировочный сбор

Ранее стало известно об отмене Лиги наций.

"Решение об отмене Лиги наций было ожидаемым, - сказал Саммельвуо. - Сейчас не очень хорошая ситуация. Посмотрим, будет ли у нас возможность сделать сбор или нет. Пока тяжело планировать, когда и как это может быть".

"Но было бы неплохо, чтобы мы могли сделать сбор, чтобы побыть с командой, посмотреть физические кондиции игроков и потренироваться вместе. Говорить о товарищеских матчах тоже тяжело, поскольку нет понимания, когда откроют границы. Но игроки в любом случае долгое время находятся без волейбола, им нужно будет набирать игровую форму, причем не только физическую", - добавил собеседник агентства.