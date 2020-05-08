IFAB в пятницу объявит об изменениях в правилах замен в футбольных матчах

МОСКВА, 8 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) в пятницу объявит об изменениях в правилах игры. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

Ранее портал Metaratings сообщил о том, что Союз европейских футбольных ассоциаций предложил Российскому футбольному союзу ввести правило пяти замен в матчах чемпионата России в случае возобновления сезона.

"Сообщение об изменениях в правилах замен будет сделано сегодня позднее", - сообщили в пресс-службе.

Практически все чемпионаты европейских стран приостановлены из-за пандемии коронавируса. 16 мая ожидается возобновление чемпионата Германии. Днем ранее исполком Российского футбольного союза может вынести решение по возобновлению или завершению сезона.