Нуждов предложил Майгурова на пост президента Союза биатлонистов России

МОСКВА, 8 мая. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Первый вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов предложил кандидатуру Виктора Майгурова на пост главы организации. Об этом он сообщил ТАСС.

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Внеочередные выборы президента СБР должны пройти после отмены режима самоизоляции, объявленного в связи с пандемией коронавируса.

"На мой взгляд, Виктор Майгуров в состоянии организовать плановую, спокойную, устойчивую работу федерации", - сказал Нуждов.

Действующим президентом СБР является депутат Госдумы, четырехкратный чемпион мира Владимир Драчев, он был избран на четырехлетний срок в мае 2018 года. Майгуров тогда был его единственным конкурентом в борьбе за пост.

Трехкратный чемпион мира Майгуров входит в правление СБР. С 2014 по 2018 год он являлся первым вице-президентом Международного союза биатлонистов (IBU).

Необходимость в проведении внеочередных выборов президента СБР возникла в связи с разногласиями Драчева с большинством членов правления организации.