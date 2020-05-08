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КХЛ

Московское "Динамо" подписало контракт с двукратным чемпионом мира по хоккею Линдбергом

Соглашение рассчитано на один год

ТАСС, 8 мая. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" подписал контракт с двукратным чемпионом мира в составе сборной Швеции нападающим Оскаром Линдбергом. Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.

Соглашение рассчитано на один год. 28-летний шведский центрфорвард стал вторым новичком "Динамо" в межсезонье, в среду бело-голубые объявили о подписании контракта с защитником Андреем Сергеевым. Покинули команду нападающие Игорь Полыгалов, Микс Индрашис, Максим Афиногенов, Даниил Апальков, Андре Петерссон и защитник Кирилл Лямин. Линдберг стал пятым легионером в составе "Динамо".

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Линдберг начал карьеру в шведском "Шеллефтео", в составе которого в 2013 году стал чемпионом страны. Форвард был выбран под общим 57-м номером на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2010 года командой "Финикс" (ныне "Аризона"). В НХЛ выступал с 2015 по 2019 год за "Рейнджерс", "Вегас" и "Оттаву", всего провел 252 матча, в которых забросил 39 шайб и отдал 40 голевых передач. В последнем сезоне хоккеист играл за швейцарский "Цуг" и в 46 играх забросил 14 шайб и сделал 16 голевых передач.

В составе сборной Швеции Линдберг дважды становился чемпионом мира - в 2013 и 2017 годах.

"Динамо" по итогам минувшего регулярного чемпионата заняло четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, а в первом раунде плей-офф в шести матчах переиграло "Спартак". После этого розыгрыш Кубка Гагарина был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.

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