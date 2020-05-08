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Футбол в России

Орешкин стал председателем совета директоров ФК ЦСКА

Его заместителем будет президент футбольного клуба Евгений Гинер
Помощник президента РФ Максим Орешкин Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Помощник президента РФ Максим Орешкин
© Михаил Метцель/ТАСС

ТАСС, 8 мая. Помощник президента Российской Федерации, член наблюдательного совета ВЭБ.РФ Максим Орешкин стал председателем совета директоров московского футбольного клуба ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Заместителем председателя стал президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер.

В апреле стало известно, что ВЭБ.РФ закрыл сделку по приобретению 77,63% акций ЦСКА в рамках конвертации долга клуба.

В совет директоров, помимо Орешкина, также входят три представителя ВЭБ.РФ: старший вице-президент правового блока ВЭБ.РФ Игорь Краснов, вице-президент аппарата председателя ВЭБ.РФ Александр Чеботарев и председатель комитета ВЭБ.РФ по городской экономике, генеральный директор ООО "Новые городские проекты" Александр Плутник. От ЦСКА, помимо Гинера, генеральный директор клуба Роман Бабаев и генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев.

ЦСКА является шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем кубка страны и победителем Кубка УЕФА.

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