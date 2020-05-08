{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Мировой футбол

ФИФА разрешила проводить пять замен в матчах турниров, которые завершатся до 2020 года

Команды будут иметь возможность поменять игроков только три раза за матч
Описание
© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 8 мая. Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила проводить пять замен в матчах официальных турниров, которые завершатся до 2020 года, чтобы уменьшить нагрузку на футболистов после возобновления соревнований, приостановленных из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Команды будут иметь возможность поменять игроков только три раза за матч, а также во время перерыва между таймами. Если в игре будет дополнительное время, то там команды смогут сделать еще одну замену.

На эту тему
СМИ: ФИФА может запретить плевки во время матчей

Решение было одобрено Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB) и вступает в силу немедленно. При этом отмечается, что организатор каждого турнира вправе самостоятельно принять решение о том, использовать это изменение в правилах или нет. Также сообщается, что позднее ФИФА и IFAB обсудят возможность продления данного решения и на турниры, которые завершатся в 2021 году. В соревнованиях, которые будут возобновлены после паузы из-за коронавируса, будет разрешено прекратить использование системы видеоассистента рефери (VAR).

Национальные чемпионаты большинства стран Европы приостановлены из-за коронавируса, не проводятся матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, перенесены встречи сборных, запланированные на июнь. УЕФА ранее рекомендовал доиграть внутренние чемпионаты. 16 мая ожидается возобновление чемпионата Германии. 28 апреля было объявлено о досрочном окончании чемпионата Франции по итогам 28 сыгранных туров из 38 запланированных, позднее победителем был назван "Пари Сен-Жермен".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией. За это время коронавирусом в мире заразились около 3,8 млн человек, свыше 260 тыс. умерли.

Теги
Мировой футбол
Реклама на ТАСС
Мировой футбол
Колосков считает логичным решение ФИФА о разрешении пяти замен в матчах после пандемии
Международная федерация футбола выступила с такой инициативой, чтобы уменьшить нагрузку на футболистов после возобновления соревнований
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС