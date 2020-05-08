ФИФА разрешила проводить пять замен в матчах турниров, которые завершатся до 2020 года

Команды будут иметь возможность поменять игроков только три раза за матч, а также во время перерыва между таймами. Если в игре будет дополнительное время, то там команды смогут сделать еще одну замену.

ТАСС, 8 мая. Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила проводить пять замен в матчах официальных турниров, которые завершатся до 2020 года, чтобы уменьшить нагрузку на футболистов после возобновления соревнований, приостановленных из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Решение было одобрено Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB) и вступает в силу немедленно. При этом отмечается, что организатор каждого турнира вправе самостоятельно принять решение о том, использовать это изменение в правилах или нет. Также сообщается, что позднее ФИФА и IFAB обсудят возможность продления данного решения и на турниры, которые завершатся в 2021 году. В соревнованиях, которые будут возобновлены после паузы из-за коронавируса, будет разрешено прекратить использование системы видеоассистента рефери (VAR).

Национальные чемпионаты большинства стран Европы приостановлены из-за коронавируса, не проводятся матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, перенесены встречи сборных, запланированные на июнь. УЕФА ранее рекомендовал доиграть внутренние чемпионаты. 16 мая ожидается возобновление чемпионата Германии. 28 апреля было объявлено о досрочном окончании чемпионата Франции по итогам 28 сыгранных туров из 38 запланированных, позднее победителем был назван "Пари Сен-Жермен".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией. За это время коронавирусом в мире заразились около 3,8 млн человек, свыше 260 тыс. умерли.