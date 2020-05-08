Российский защитник Романов перешел в клуб НХЛ "Монреаль"

ТАСС, 8 мая. Российский защитник Александр Романов подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль". Об этом сообщает пресс-служба канадского клуба.

Соглашение "Монреаля" с 20-летним игроком рассчитано на три года.

Романов в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/20 принял участие в 43 матчах и сделал семь голевых передач при показателе полезности "+21" и 14 минутах штрафа. В плей-офф защитник провел четыре матча, не отметившись результативными действиями.

Романов был выбран "Монреалем" под общим 38-м номером на драфте 2018 года. В составе молодежной сборной России он стал бронзовым призером чемпионата мира 2019 года, где был признан лучшим защитником турнира.