Российский защитник Романов перешел в клуб НХЛ "Монреаль"

ТАСС, 8 мая. Российский защитник Александр Романов подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль". Об этом сообщает пресс-служба канадского клуба.
The Canadiens have agreed to terms on a three-year, entry-level contract with defenseman Alexander Romanov.#GoHabsGohttps://t.co/w9T5fBu04l— Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) May 8, 2020
Соглашение "Монреаля" с 20-летним игроком рассчитано на три года.
Романов в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/20 принял участие в 43 матчах и сделал семь голевых передач при показателе полезности "+21" и 14 минутах штрафа. В плей-офф защитник провел четыре матча, не отметившись результативными действиями.
Романов был выбран "Монреалем" под общим 38-м номером на драфте 2018 года. В составе молодежной сборной России он стал бронзовым призером чемпионата мира 2019 года, где был признан лучшим защитником турнира.