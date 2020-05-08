Чепиков призвал Драчева бороться за сохранение поста президента СБР

МОСКВА, 8 мая. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков призвал Владимира Драчева бороться за сохранение поста президента Союза биатлонистов России (СБР). Об этом он заявил ТАСС.
Внеочередные выборы президента СБР должны пройти после отмены режима самоизоляции, объявленного в связи с пандемией коронавируса.
"Я буду поддерживать Владимира Петровича, - сказал Чепиков, который является членом правления СБР. - Сейчас надо дождаться, когда будет назначена дата выборной конференции, тогда многое станет понятно. Я считаю, что Владимир Петрович очень много сил и энергии отдает этой работе".
"Им были достигнуты определенные результаты. Быть может, они не так ярки, но работа рассчитана на долгосрочную перспективу. Говорю о работе с регионами и о поддержке нашего резервного состава. Если его избрали на этот пост, то он должен отработать положенный срок", - добавил Чепиков.
Первый вице-президент СБР Алексей Нуждов в пятницу предложил кандидатуру Виктора Майгурова на пост главы организации. Трехкратный чемпион мира Майгуров также входит в правление СБР. С 2014 по 2018 год он являлся первым вице-президентом Международного союза биатлонистов (IBU).
Необходимость в проведении внеочередных выборов президента СБР возникла в связи с разногласиями Драчева с большинством членов правления организации. Срок полномочий Драчева истекает в 2022 году.