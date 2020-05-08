Чепиков призвал Драчева бороться за сохранение поста президента СБР

МОСКВА, 8 мая. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков призвал Владимира Драчева бороться за сохранение поста президента Союза биатлонистов России (СБР). Об этом он заявил ТАСС.

"Я буду поддерживать Владимира Петровича, - сказал Чепиков, который является членом правления СБР. - Сейчас надо дождаться, когда будет назначена дата выборной конференции, тогда многое станет понятно. Я считаю, что Владимир Петрович очень много сил и энергии отдает этой работе".

"Им были достигнуты определенные результаты. Быть может, они не так ярки, но работа рассчитана на долгосрочную перспективу. Говорю о работе с регионами и о поддержке нашего резервного состава. Если его избрали на этот пост, то он должен отработать положенный срок", - добавил Чепиков.

Первый вице-президент СБР Алексей Нуждов в пятницу предложил кандидатуру Виктора Майгурова на пост главы организации. Трехкратный чемпион мира Майгуров также входит в правление СБР. С 2014 по 2018 год он являлся первым вице-президентом Международного союза биатлонистов (IBU).

Необходимость в проведении внеочередных выборов президента СБР возникла в связи с разногласиями Драчева с большинством членов правления организации. Срок полномочий Драчева истекает в 2022 году.