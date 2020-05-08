Овечкин не включен в символическую сборную России по версии IIHF

ТАСС, 8 мая. Международная федерация хоккея (IIHF) опубликовала символическую сборную России всех времен. Как сообщает пресс-служба федерации, команда составлена на основе статистики выступления на турнирах под эгидой организации, в ее состав вошли также выступавшие за национальную команду СССР, правопреемником которой является сборная России.
На вратарскую позицию был выбран трехкратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР Владислав Третьяк, также на счету голкипера есть серебряная награда Игр. Третьяк выиграл 10 чемпионатов мира. В 1989 году он стал первым европейцем, которого включили в Зал хоккейной славы в Торонто, в 1997 году вошел в Зал славы IIHF. Третьяк является президентом Федерации хоккея России и членом совета IIHF.
Пару защитников составили Александр Рагулин и Вячеслав Фетисов. Рагулин является трехкратным олимпийским чемпионом и десятикратным победителем чемпионатов мира. На мировом первенстве 1966 года он был признан лучшим защитником турнира. Фетисов дважды выиграл Олимпийские игры, а также стал серебряным призером Игр в составе сборной СССР, также на его счету семь золотых медалей, завоеванных на чемпионатах мира. Как и Третьяк, Фетисов включен в Зал славы в Торонто и в Зал славы IIHF. В 2002 году Фетисов был главным тренером и генеральным менеджером сборной России на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити, на которых российские хоккеисты завоевали бронзовые медали.
Тройку нападения составили Всеволод Бобров, Валерий Харламов и Евгений Малкин. Бобров является чемпионом Олимпийских игр 1956 года, а также двукратным победителем чемпионатов мира (1954, 1956). Будучи тренером сборной СССР, он еще два раза выиграл мировое первенство (1973, 1974). В 1997 году он посмертно был включен в Зал славы IIHF.
Харламов дважды выиграл Олимпийские игры и восемь раз - чемпионаты мира, он входит в Зал хоккейной славы в Торонто и в Зал славы IIHF. Харламов является третьим бомбардиром в истории чемпионатов мира, уступая только Борису Михайлову и Александру Мальцеву. Малкин является единственным действующим игроком в символической сборной, он дважды выиграл чемпионаты мира (2012, 2014).
IIHF отмечает, что при составлении символической сборной России всех времен было рассмотрено множество хоккеистов. Одним из них является Павел Дацюк, который входит в "Тройной золотой клуб" - в нем состоят хоккеисты, выигравшие Олимпийские игры, чемпионат мира, а также Кубок Стэнли. Также в сборную мог быть включен рекордсмен по очкам и голам среди россиян в Национальной хоккейной лиге Александр Овечкин, трижды выигравший чемпионат мира. Кроме того, обсуждались кандидатуры Сергея Федорова, Ильи Ковальчука, Сергея Макарова, Бориса Михайлова и Владимира Петрова.