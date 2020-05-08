Овечкин не включен в символическую сборную России по версии IIHF

ТАСС, 8 мая. Международная федерация хоккея (IIHF) опубликовала символическую сборную России всех времен. Как сообщает пресс-служба федерации, команда составлена на основе статистики выступления на турнирах под эгидой организации, в ее состав вошли также выступавшие за национальную команду СССР, правопреемником которой является сборная России.

На вратарскую позицию был выбран трехкратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР Владислав Третьяк, также на счету голкипера есть серебряная награда Игр. Третьяк выиграл 10 чемпионатов мира. В 1989 году он стал первым европейцем, которого включили в Зал хоккейной славы в Торонто, в 1997 году вошел в Зал славы IIHF. Третьяк является президентом Федерации хоккея России и членом совета IIHF.

Пару защитников составили Александр Рагулин и Вячеслав Фетисов. Рагулин является трехкратным олимпийским чемпионом и десятикратным победителем чемпионатов мира. На мировом первенстве 1966 года он был признан лучшим защитником турнира. Фетисов дважды выиграл Олимпийские игры, а также стал серебряным призером Игр в составе сборной СССР, также на его счету семь золотых медалей, завоеванных на чемпионатах мира. Как и Третьяк, Фетисов включен в Зал славы в Торонто и в Зал славы IIHF. В 2002 году Фетисов был главным тренером и генеральным менеджером сборной России на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити, на которых российские хоккеисты завоевали бронзовые медали.

Тройку нападения составили Всеволод Бобров, Валерий Харламов и Евгений Малкин. Бобров является чемпионом Олимпийских игр 1956 года, а также двукратным победителем чемпионатов мира (1954, 1956). Будучи тренером сборной СССР, он еще два раза выиграл мировое первенство (1973, 1974). В 1997 году он посмертно был включен в Зал славы IIHF.