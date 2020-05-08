РУСАДА не оставит без внимания слова Тихонова и Хованцева о допинге в российском биатлоне

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) внимательно изучит заявления четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова и главного тренера сборной России Анатолия Хованцева о больших проблемах с допингом в российском биатлоне, существовавших несколько лет назад. Об этом сообщила ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

Хованцев, который будет занимать пост главного тренера национальной команды до 31 мая, в середине апреля в интервью Sports.ru заявил, что целое поколение биатлонистов, выступавших несколько лет назад, было воспитано на допинге. Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Тихонов также не раз говорил журналистам о систематических допинговых нарушениях, к которым были причастны некоторые специалисты, работавшие или работающие сейчас в российском биатлоне.