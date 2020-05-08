РУСАДА не оставит без внимания слова Тихонова и Хованцева о допинге в российском биатлоне

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) внимательно изучит заявления четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова и главного тренера сборной России Анатолия Хованцева о больших проблемах с допингом в российском биатлоне, существовавших несколько лет назад. Об этом сообщила ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.
Хованцев, который будет занимать пост главного тренера национальной команды до 31 мая, в середине апреля в интервью Sports.ru заявил, что целое поколение биатлонистов, выступавших несколько лет назад, было воспитано на допинге. Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Тихонов также не раз говорил журналистам о систематических допинговых нарушениях, к которым были причастны некоторые специалисты, работавшие или работающие сейчас в российском биатлоне.
"Мы внимательно следим за публикациями в российской и зарубежной прессе, где речь идет о допинговых нарушениях, которые случились в прошлые годы. И последние заявления Александра Тихонова и Анатолия Хованцева о неблагополучной ситуации в российском биатлоне, которая была несколько лет назад, также не остались без нашего внимания. Мы намерены тщательно разобраться в этом вопросе", - заметила Пахноцкая.
В разные годы за нарушения антидопинговых правил были дисквалифицированы такие известные российские биатлонисты, как Альбина Ахатова, Ольга Медведцева (Пылева), Екатерина Юрьева, Александр Логинов, Дмитрий Ярошенко, Екатерина Глазырина, Евгений Устюгов и Светлана Слепцова. Ольга Зайцева, Яна Романова и Ольга Вилухина были пожизненно отлучены от участия в Играх в конце 2017 года, их результаты на Олимпиаде-2014 в Сочи, где они, как считает Международный олимпийский комитет, нарушили антидопинговые правила, были аннулированы. Российские биатлонистки на домашней Олимпиаде стали серебряными призерами в составе эстафетной команды, вместе с ними в той гонке выступала Екатерина Шумилова. Вилухина также была лишена второго места в спринте. Зайцева, Романова и Вилухина подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд, слушания состоялись в начале марта.