Вторая матчевая встреча легкоатлетов Европы и США, запланированная на 2021 год, отменена

Первая легкоатлетическая встреча Европа - США состоялась в Минске в начале сентября 2019 года. Тогда же было принято решение о проведении второго матча в Минске в 2021 году.

"Собравшись в режиме видеоконференции, совет принял решение о том, что второй матч, который был снова запланирован в Минске в 2021 году, отменен. Главной причиной этого решения стал переполненный календарь легкой атлетики в следующем году после переноса Олимпийских игр в Токио с 2020 года на 2021 год. Следующий матч теперь планируется провести в 2023 году в США", - говорится в сообщении пресс-службы.

Совет Европейской легкоатлетической ассоциации также принял решение перенести на 2021 год первенство Европы среди юниоров (до 18 лет), которое должно было пройти в итальянском Риети с 16 по 19 июля 2020 года. Новая дата проведения этого турнира, который также пройдет в Риети, будет объявлена позже.