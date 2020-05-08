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Летние олимпийские виды спорта

Вторая матчевая встреча легкоатлетов Европы и США, запланированная на 2021 год, отменена

Первая встреча состоялась в Минске в начале сентября 2019 года

ТАСС, 8 мая. Совет Европейской легкоатлетической ассоциации (EA) принял решение отменить проведение в 2021 году матчевой встречи легкоатлетических сборных Европы и США из-за большой загрузки спортивного календаря. Об этом сообщает пресс-служба ЕА.

Первая легкоатлетическая встреча Европа - США состоялась в Минске в начале сентября 2019 года. Тогда же было принято решение о проведении второго матча в Минске в 2021 году.

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"Собравшись в режиме видеоконференции, совет принял решение о том, что второй матч, который был снова запланирован в Минске в 2021 году, отменен. Главной причиной этого решения стал переполненный календарь легкой атлетики в следующем году после переноса Олимпийских игр в Токио с 2020 года на 2021 год. Следующий матч теперь планируется провести в 2023 году в США", - говорится в сообщении пресс-службы.

Совет Европейской легкоатлетической ассоциации также принял решение перенести на 2021 год первенство Европы среди юниоров (до 18 лет), которое должно было пройти в итальянском Риети с 16 по 19 июля 2020 года. Новая дата проведения этого турнира, который также пройдет в Риети, будет объявлена позже.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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